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В Пензенской области перед судом предстанет иностранец, ударивший сотрудника полиции

13:15 | 28.10.2022 | Криминал

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Пенза, 28 октября 2022. PenzaNews. Бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению гражданина иностранного государства в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

В Пензенской области перед судом предстанет иностранец, ударивший сотрудника полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 27 сентября 2022 года в Мокшанском районе обвиняемый, управлявший грузовой автомашиной, был остановлен сотрудниками ДПС. [...] Отказавшись от выполнения законного требования полицейского предоставить документы для проверки, водитель совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ. В ответ на требование сотрудника полиции проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства по административному правонарушению обвиняемый, находясь в салоне автомашины, через открытое окно схватил старшего инспектора ДПС за форменную одежду, затем за руку и стал выкручивать ее, после чего нанес полицейскому удар рукой по лицу. Противоправные действия мужчины были пресечения сотрудниками полиции», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что мужчина был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.

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