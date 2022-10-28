В Пензенской области перед судом предстанет иностранец, ударивший сотрудника полиции Криминал

Пенза, 28 октября 2022. PenzaNews. Бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению гражданина иностранного государства в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

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«Следствием и судом установлено, что вечером 27 сентября 2022 года в Мокшанском районе обвиняемый, управлявший грузовой автомашиной, был остановлен сотрудниками ДПС. [...] Отказавшись от выполнения законного требования полицейского предоставить документы для проверки, водитель совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ. В ответ на требование сотрудника полиции проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства по административному правонарушению обвиняемый, находясь в салоне автомашины, через открытое окно схватил старшего инспектора ДПС за форменную одежду, затем за руку и стал выкручивать ее, после чего нанес полицейскому удар рукой по лицу. Противоправные действия мужчины были пресечения сотрудниками полиции», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что мужчина был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.