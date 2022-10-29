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В Пензе вынесен приговор бывшему сотруднику Регионального фонда капитального ремонта МКД

12:32 | 29.10.2022 | Криминал

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Пенза, 29 октября 2022. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы признал бывшего начальника отдела капитального ремонта Регионального фонда капремонта многоквартирных домов Пензенской области виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

В Пензе вынесен приговор бывшему сотруднику Регионального фонда капитального ремонта МКД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что с августа 2021 года по февраль 2022 года злоумышленник, используя свои полномочия, предложил сотруднику организации, оказывающей услуги строительного контроля, привлечь со своей стороны лиц, которые будут на возмездной основе осуществлять строительный контроль за производством капитального ремонта 23 многоквартирных домов на территории Пензы и Пензенской области. При этом намерения по их фактическому привлечению он не имел. В указанный период подсудимый еженедельно без фактического производства строительного контроля как со своей стороны, так и со стороны третьих лиц направлял через интернет-приложение ведущему специалисту строительного контроля юридического лица сведения о ходе производства работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, которые получал от осуществляющих их подрядчиков», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры региона.

«Умышленно скрыв факт невыполнения обязательств по договорам строительного контроля со стороны юридического лица, он принимал отчеты о ходе выполнения работ. Полученные в соответствии с ранее достигнутой договоренностью в счет оплаты услуг якобы привлеченных им для осуществления строительного контроля по вышеуказанным объектам лиц денежные средства в сумме 298 тыс. рублей злоумышленник потратил на личные нужды», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в судебном заседании подсудимый вину признал, частично возместил фонду причиненный ущерб.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде одного года шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Гражданский иск фонда направлен на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Приговор в законную силу не вступил», — указано в сообщении.

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