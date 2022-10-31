Жительница Пензы после общения с «сотрудником банка» лишилась более 200 тыс. рублей Криминал

Пенза, 31 октября 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1947 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные пытаются привязать другой абонентский номер к ее личному кабинету в приложении, лишилась более 200 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, под предлогом предотвращения незаконных операций звонивший попросил собеседницу продиктовать реквизиты банковской карты и коды подтверждения, поступившие в SMS; женщина выполнила просьбу мнимого специалиста и вскоре обнаружила, что с ее карты произошло списание денег.

«После этого она осознала, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию. О подобных способах обмана потерпевшей было известно», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».