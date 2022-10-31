13:55:27 Понедельник, 31 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы после общения с «сотрудником банка» лишилась более 200 тыс. рублей

09:42 | 31.10.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 31 октября 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1947 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что неизвестные пытаются привязать другой абонентский номер к ее личному кабинету в приложении, лишилась более 200 тыс. рублей.

Жительница Пензы после общения с «сотрудником банка» лишилась более 200 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, под предлогом предотвращения незаконных операций звонивший попросил собеседницу продиктовать реквизиты банковской карты и коды подтверждения, поступившие в SMS; женщина выполнила просьбу мнимого специалиста и вскоре обнаружила, что с ее карты произошло списание денег.

«После этого она осознала, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию. О подобных способах обмана потерпевшей было известно», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Новости партнеров
Читайте также
За оплату покупок чужой банковской картой жителю Пензы грозит реальный срок В селе Николо-Барнуки завершен капитальный ремонт водозаборного узла
В Пензе в ДТП пострадали два человека В Пензенской области за сутки подтверждено 88 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом В Пензе вынесен приговор бывшему сотруднику Регионального фонда капитального ремонта МКД
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама