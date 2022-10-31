За оплату покупок чужой банковской картой жителю Пензы грозит реальный срок Криминал

Пенза, 31 октября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы, который оплатил чужой картой покупки в магазинах на сумму более 6 тыс. рублей.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Пензе был установлен местный житель 1992 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Оперативники выяснили, что данный мужчина украл денежные средства в размере более 6 тыс. рублей с потерянной банковской карты, которая принадлежала пензенцу 1968 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что нашел банковскую карту около дома на улице Каракозова, после чего списал с нее деньги, оплатив покупки в различных магазинах Пензы», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В пресс-релизе уточняется также, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».