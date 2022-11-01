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Жителя Сердобска будут судить за угон автомобиля у своего знакомого

11:44 | 01.11.2022 | Криминал

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Пенза, 1 ноября 2022. PenzaNews. 24-летний житель Сердобска Пензенской области предстанет перед судом за угон автомобиля у своего знакомого.

Жителя Сердобска будут судить за угон автомобиля у своего знакомого. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии дознания, в ночь на 30 августа 2022 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения сердобчанин решил воспользоваться автомобилем «ВАЗ-211540» своего знакомого. Злоумышленник сел в припаркованный у одного из домов на проезде Степана Разина в Сердобске автомобиль. Зная местонахождение ключа зажигания, он запустил двигатель и угнал транспортное средство. Покатав на нем по Сердобскому району знакомую, не осведомленную о противоправном завладении автомобилем, злоумышленник оставил его у дома своего товарища в селе Карповка и отправился спать. В тот же день автомобиль был обнаружен сотрудниками полиции», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что обвиняемый вину признал.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Сердобский городской суд. Санкция указанного состава уголовно наказуемого деяния предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», — сказала собеседница агентства.

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