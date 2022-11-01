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В Пензе полицейские выявили факт незаконного использования документов для образования юридического лица

12:38 | 01.11.2022 | Криминал

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Пенза, 1 ноября 2022. PenzaNews. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Пензе выявили факт незаконного использования документов для образования юридического лица.

В Пензе полицейские выявили факт незаконного использования документов для образования юридического лица. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Житель Заречного 1988 года рождения предоставил свой паспорт для составления документов и регистрации в налоговых органах его как учредителя и руководителя общества с ограниченной ответственностью, однако осуществлять фактическую деятельность гражданин не собирался. Данные противоправные действия привели к внесению о нем сведений как о подставном лице», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

«Санкция статьи предусматривает штраф до 300 тыс. рублей, либо обязательные работы до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет», — напоминается в пресс-релизе.

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