23:57:16 Вторник, 1 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Кузнецкого района стал жертвой мошенничества при покупке экшен-камеры

13:49 | 01.11.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 1 ноября 2022. PenzaNews. Житель села Поселки Кузнецкого района Пензенской области 1976 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке экшен-камеры по объявлению в интернете.

Житель Кузнецкого района стал жертвой мошенничества при покупке экшен-камеры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки мужчина договорился о покупке и доставке товара, после чего перечислил на банковский счет неизвестного лица более 32 тыс. рублей, однако экшен-камеру так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области подвели итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям» В Пензенской области за сутки подтверждено 93 случая заражения коронавирусом
Жителя Сердобска будут судить за угон автомобиля у своего знакомого В Пензенской области за сутки подтверждено 79 случаев заражения коронавирусом
В селе Николо-Барнуки завершен капитальный ремонт водозаборного узла Жительница Пензы после общения с «сотрудником банка» лишилась более 200 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама