Житель Кузнецкого района стал жертвой мошенничества при покупке экшен-камеры Криминал

Пенза, 1 ноября 2022. PenzaNews. Житель села Поселки Кузнецкого района Пензенской области 1976 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке экшен-камеры по объявлению в интернете.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки мужчина договорился о покупке и доставке товара, после чего перечислил на банковский счет неизвестного лица более 32 тыс. рублей, однако экшен-камеру так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь, а гражданин понял, что его обманули. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».