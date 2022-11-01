Работник ОАО предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований промбезопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека Криминал

Пенза, 1 ноября 2022. PenzaNews. Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению работника одного из ОАО в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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«По данным следствия, обязанности по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов — участка внутрипоселкового стального подземного газопровода высокого давления второй категории, проложенного рядом с многоквартирным домом по улице Ленина города Сердобска, были возложены на начальника эксплуатационного участка газового хозяйства. Вследствие неисполнения им своих обязанностей и нарушения требований промышленной безопасности не обеспечена безопасная эксплуатация участка газопровода и не обнаружена утечка газа. Указанное нарушение привело к накоплению высокой концентрации природного газа, который путем фильтрации через грунт скопился в помещении квартиры указанного многоквартирного дома, в результате чего произошло возгорание, что повлекло причинение смерти и тяжкого вреда здоровью двум жильцам квартиры, а также причинение материального ущерба жильцам соседних квартир», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем отмечается, что в ходе расследования уголовного дела был выполнен большой объем следственных действий, направленных на исследование всех обстоятельств произошедшего, в том числе проведены комплексы судебных экспертиз.

«Кроме того, следователями проведена работа по аресту имущества общества с целью обеспечения исковых требований по возмещению морального и материального вреда пострадавших», — сказано в тексте.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в сообщении.