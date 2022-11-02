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До двух лет лишения свободы может получить житель села Старая Кутля, угрожавший женщине убийством

10:20 | 02.11.2022 | Криминал

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Пенза, 2 ноября 2022. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Старая Кутля Лунинского района Пензенской области 1973 года рождения, который угрожал женщине убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель села Старая Кутля, угрожавший женщине убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина ночью, находясь у себя дома, в ходе возникшей ссоры со своей знакомой 1992 года рождения угрожал ей убийством кухонным ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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