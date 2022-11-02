До двух лет лишения свободы может получить житель села Старая Кутля, угрожавший женщине убийством Криминал

Пенза, 2 ноября 2022. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Старая Кутля Лунинского района Пензенской области 1973 года рождения, который угрожал женщине убийством.

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«Полицейские выяснили, что данный мужчина ночью, находясь у себя дома, в ходе возникшей ссоры со своей знакомой 1992 года рождения угрожал ей убийством кухонным ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».