Жительница Пензы после звонка «сотрудника Центробанка» перечислила более 300 тыс. рублей на неизвестные номера Криминал

Пенза, 2 ноября 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1962 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центрального банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 300 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом предотвращения незаконных операций предложил собеседнице самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого женщина подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере 308 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».