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Жительница Пензы после звонка «сотрудника Центробанка» перечислила более 300 тыс. рублей на неизвестные номера

12:17 | 02.11.2022 | Криминал

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Пенза, 2 ноября 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1962 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником Центрального банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 300 тыс. рублей.

Жительница Пензы после звонка «сотрудника Центробанка» перечислила более 300 тыс. рублей на неизвестные номера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший под предлогом предотвращения незаконных операций предложил собеседнице самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого женщина подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере 308 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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