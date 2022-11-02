Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение из магазина нескольких пачек кофе Криминал

Пенза, 2 ноября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до одного года грозит жительнице Пензы 1984 года рождения за хищение из продуктового магазина нескольких пачек кофе на сумму более 1 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сотрудники полиции установили, что женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности и была подвергнута административному наказанию за аналогичное правонарушение по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

Как следует из пресс-релиза, злоумышленница призналась в содеянном и рассказала, что похищенное продала незнакомцу, а вырученные деньги потратила на личные нужды.

В тексте уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».