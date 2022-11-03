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Жителя Неверкино будут судить за причинение смерти знакомому

09:07 | 03.11.2022 | Криминал

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Пенза, 3 ноября 2022. PenzaNews. Житель Неверкино Пензенской области предстанет перед судом за причинение смерти знакомому. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Жителя Неверкино будут судить за причинение смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 18 августа 2022 года обвиняемый вместе с приятелем приехал в одно из сел Неверкинского района для организации похорон сестры, скончавшейся днем ранее. Увидев в доме сожителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал выяснять с ним отношения, обвиняя его в смерти своей сестры, поскольку они вместе употребляли спиртные напитки, и наносить ему удары кулаками по голове и лицу. После нанесения ударов злоумышленник ушел из данного дома. Тело погибшего было обнаружено вечером следующего дня соседями. Мужчина скончался на месте происшествия от полученной травмы головы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после задержания и предъявления обвинения мужчина по решению суда был заключен под стражу, вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в пресс-релизе.

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