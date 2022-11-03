Житель Ульяновской области предстанет перед судом в Пензе за изнасилование Криминал

Пенза, 3 ноября 2022. PenzaNews. Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя Ульяновской области в изнасиловании 32-летней жительницы Пензы.

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«По данным следствия, рано утром 12 августа 2022 года 30-летний житель Ульяновской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из микрорайонов города Пензы, увидел ранее незнакомую ему проходящую мимо девушку и решил ее изнасиловать, в связи с чем стал ее преследовать и зашел за ней в одно из зданий, куда девушка пришла на работу. В ответ на отказ девушки мужчина начал наносить ей множественные удары кулаками в область различных частей тела, а затем затащил в фойе здания и совершил изнасилование», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после задержания и предъявления обвинения мужчина по решению суда был заключен под стражу, вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.