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Житель Ульяновской области предстанет перед судом в Пензе за изнасилование

09:49 | 03.11.2022 | Криминал

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Пенза, 3 ноября 2022. PenzaNews. Следователи завершили расследование уголовного дела по обвинению жителя Ульяновской области в изнасиловании 32-летней жительницы Пензы.

Житель Ульяновской области предстанет перед судом в Пензе за изнасилование. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, рано утром 12 августа 2022 года 30-летний житель Ульяновской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из микрорайонов города Пензы, увидел ранее незнакомую ему проходящую мимо девушку и решил ее изнасиловать, в связи с чем стал ее преследовать и зашел за ней в одно из зданий, куда девушка пришла на работу. В ответ на отказ девушки мужчина начал наносить ей множественные удары кулаками в область различных частей тела, а затем затащил в фойе здания и совершил изнасилование», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после задержания и предъявления обвинения мужчина по решению суда был заключен под стражу, вину в совершении инкриминируемого деяния он признал.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

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