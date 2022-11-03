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Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение товара из магазина на сумму более 2 тыс. рублей

12:31 | 03.11.2022 | Криминал

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Пенза, 3 ноября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до одного года грозит жительнице Пензы 1984 года рождения за хищение товара из магазина на общую сумму более 2 тыс. рублей.

Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение товара из магазина на сумму более 2 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сотрудники полиции установили, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности и была подвергнута административному наказанию за аналогичное правонарушение по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

В пресс-релизе указано, что злоумышленница дала признательные показания.

В тексте уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

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