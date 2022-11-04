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Жителю Пензы грозит до двух лет лишения свободы за кражу денег из ресторана

10:51 | 04.11.2022 | Криминал

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Пенза, 4 ноября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 1981 года рождения за кражу денег из ресторана.

Жителю Пензы грозит до двух лет лишения свободы за кражу денег из ресторана. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе поступило заявление о краже от сотрудника ресторана. [...] Заявительница рассказала полицейским, что из кассы были похищены денежные средства в сумме 20 тыс. рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, установленные по периметру заведения. На них был зафиксирован факт хищения денег неизвестным мужчиной», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления — им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности пензенец; для выяснения всех обстоятельств произошедшего он был доставлен в отдел полиции.

«Как рассказал сам подозреваемый, у него сложилось трудное материальное положение, поэтому он и решился на преступление. Находясь около ресторана, мужчина обратил внимание, что пожарный выход в заведение был открыт. Злоумышленник зашел в помещение ресторана, подошел к кассе и похитил деньги, после чего покинул заведение через центральный вход. Украденные денежные средства мужчина потратил на собственные нужды. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — сказано в пресс-релизе.

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