Жителю Пензы грозит до двух лет лишения свободы за кражу денег из ресторана Криминал

Пенза, 4 ноября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 1981 года рождения за кражу денег из ресторана.

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«В отдел полиции №2 УМВД России по городу Пензе поступило заявление о краже от сотрудника ресторана. [...] Заявительница рассказала полицейским, что из кассы были похищены денежные средства в сумме 20 тыс. рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения, установленные по периметру заведения. На них был зафиксирован факт хищения денег неизвестным мужчиной», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления — им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности пензенец; для выяснения всех обстоятельств произошедшего он был доставлен в отдел полиции.

«Как рассказал сам подозреваемый, у него сложилось трудное материальное положение, поэтому он и решился на преступление. Находясь около ресторана, мужчина обратил внимание, что пожарный выход в заведение был открыт. Злоумышленник зашел в помещение ресторана, подошел к кассе и похитил деньги, после чего покинул заведение через центральный вход. Украденные денежные средства мужчина потратил на собственные нужды. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — сказано в пресс-релизе.