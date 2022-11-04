В Нижнеломовском районе завершено расследование дела по обвинению мужчины в покушении на дачу взятки сотруднику полиции Криминал

Пенза, 4 ноября 2022. PenzaNews. Нижнеломовский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 37-летнего мужчины в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

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«По данным следствия, вечером 11 октября 2022 года обвиняемый на своей автомашине перевозил граждан иностранных государств. В Нижнеломовском районе автомобиль был остановлен сотрудниками полиции. При проверке документов установлены факты нарушения иностранными гражданами режима пребывания в Российской Федерации. Водитель и пассажиры были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, поскольку в их действиях имелись признаки административных правонарушений. Утром следующего дня водитель автомашины, желая помочь своим пассажирам избежать привлечения к административной ответственности за нарушение режима пребывания в Российской Федерации, попытался передать взятку в размере 15 тыс. рублей участковому уполномоченному полиции за незаконное бездействие — несоставление административных протоколов. Полицейский от получения незаконного вознаграждения отказался», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.