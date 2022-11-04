21:31:46 Пятница, 4 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Завершено расследование дела по обвинению 16-летнего подростка в угоне и хищении денег с банковской карты

16:33 | 04.11.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 4 ноября 2022. PenzaNews. Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя Бековского района в совершении угона автомобиля и хищении денег с банковской карты.

Завершено расследование дела по обвинению 16-летнего подростка в угоне и хищении денег с банковской карты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь с 17 на 18 октября 2022 года в рабочем поселке Беково несовершеннолетний 2006 года рождения взял дома ключи от автомашины «Lada Priora», принадлежащей сожителю его родственницы, завел двигатель и передвигался за рулем транспортного средства по Бековскому району. Неправомерное завладение автомобилем обвиняемый объяснил желанием довезти приятеля до одного из поселков района. В бардачке несовершеннолетний обнаружил банковскую карту владельца автомашины и в течение ночи расплачивался ей при приобретении топлива, продуктов питания и напитков. Утром 18 октября автомашина была остановлена сотрудником ДПС», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем отмечается, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за угон.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 62 случая заражения коронавирусом Жителю Пензы грозит до двух лет лишения свободы за кражу денег из ресторана
В Пензенской области за сутки подтверждено 64 случая заражения коронавирусом Жительнице Пензы грозит реальный срок за хищение товара из магазина на сумму более 2 тыс. рублей
В Вадинском районе выявлен факт незаконной рубки сухостойных деревьев Житель Ульяновской области предстанет перед судом в Пензе за изнасилование
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама