Завершено расследование дела по обвинению 16-летнего подростка в угоне и хищении денег с банковской карты Криминал

Пенза, 4 ноября 2022. PenzaNews. Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя Бековского района в совершении угона автомобиля и хищении денег с банковской карты.

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«По данным следствия, в ночь с 17 на 18 октября 2022 года в рабочем поселке Беково несовершеннолетний 2006 года рождения взял дома ключи от автомашины «Lada Priora», принадлежащей сожителю его родственницы, завел двигатель и передвигался за рулем транспортного средства по Бековскому району. Неправомерное завладение автомобилем обвиняемый объяснил желанием довезти приятеля до одного из поселков района. В бардачке несовершеннолетний обнаружил банковскую карту владельца автомашины и в течение ночи расплачивался ей при приобретении топлива, продуктов питания и напитков. Утром 18 октября автомашина была остановлена сотрудником ДПС», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем отмечается, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за угон.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.