В Лунинском районе двое мужчин украли автомобиль из гаража односельчанина Криминал

Пенза, 5 ноября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит двоим жителям Лунинского района Пензенской области за кражу автомобиля из гаража односельчанина.

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«В полицию Лунинского района обратился с заявлением житель районного центра 1975 года рождения. Мужчина рассказал, что из его гаража, расположенного на территории домовладения, похитили автомобиль марки «Москвич-412». Материальный ущерб составил около 21 тыс. рублей. Полицейскими было установлено, что неизвестные лица проникли в помещение, повредив запорное устройство входной двери. Подозрение стражей порядка пало на двух местных жителей 1963 и 1995 годов рождения», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что один из подозреваемых дал признательные показания, местонахождение другого устанавливается, похищенное имущество изъято.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ», — уточняется в пресс-релизе.