Житель Пензы после звонка «сотрудника банка» перечислил более 145 тыс. рублей на неизвестные номера Криминал

Пенза, 5 ноября 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1989 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 145 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший предложил собеседнику самостоятельно получить кредит и перевести средства на «безопасный счет».

«Мужчина подал заявку в банк, получил деньги, после чего, воспользовавшись банкоматом, перечислил сумму в размере более 145 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».