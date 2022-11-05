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Житель Пензы после звонка «сотрудника банка» перечислил более 145 тыс. рублей на неизвестные номера

11:20 | 05.11.2022 | Криминал

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Пенза, 5 ноября 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1989 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился более 145 тыс. рублей.

Житель Пензы после звонка «сотрудника банка» перечислил более 145 тыс. рублей на неизвестные номера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший предложил собеседнику самостоятельно получить кредит и перевести средства на «безопасный счет».

«Мужчина подал заявку в банк, получил деньги, после чего, воспользовавшись банкоматом, перечислил сумму в размере более 145 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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