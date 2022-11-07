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В Кузнецком районе в суд направлено дело по обвинению молодого человека в совершении ДТП, повлекшем смерть несовершеннолетней девушки

09:25 | 07.11.2022 | Криминал

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Пенза, 7 ноября 2022. PenzaNews. Кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению жителя Городище 1999 года рождения в совершении ДТП, повлекшем смерть несовершеннолетней девушки.

В Кузнецком районе в суд направлено дело по обвинению молодого человека в совершении ДТП, повлекшем смерть несовершеннолетней девушки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 15 мая 2022 года 22-летний молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомашиной марки «Lada Priora» и двигался по направлению из Кузнецка в Пензу со скоростью примерно 180 км/ч. В результате небезопасной скорости движения в населенном пункте Старый Кряжим Кузнецкого района водитель потерял контроль над управляемостью автомобилем и допустил выезд на встречную полосу движения, после чего произошло его столкновение с металлическим ограждением и бетонной плитой, являвшейся частью водосточного канала. В результате дорожно-транспортного происшествия находившемуся в указанном автомобиле пассажиру 1999 года рождения причинен тяжкий вред здоровью, несовершеннолетней пассажирке 2007 года рождения причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что вину в совершении инкриминируемого деяния водитель признал полностью, после задержания ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.

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