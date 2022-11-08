В Пензе подростка будут судить за хищение денег с банковской карты Криминал

Пенза, 8 ноября 2022. PenzaNews. Несовершеннолетний житель Бессоновского района Пензенской области предстанет перед судом за хищение денежных средств с банковской карты.

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«По данным следствия, 1 июня 2022 года 14-летний подросток во время нахождения на улице Московской в Пензе увидел и поднял лежащую на асфальте банковскую карту, принадлежащую, как впоследствии оказалось, 18-летней жительнице города. [...] В этот же день несовершеннолетний злоумышленник совершил несколько покупок, оплачивая их с помощью найденной банковской карты. В общей сложности он похитил у потерпевшей более 5 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.