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Жительница Пензенского района поверила позвонившему ей незнакомцу и лишилась 50 тыс. рублей

16:24 | 08.11.2022 | Криминал

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Пенза, 8 ноября 2022. PenzaNews. Жительница Пензенского района 1987 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытались оплатить с ее счета покупку в интернете, лишилась 50 тыс. рублей.

Жительница Пензенского района поверила позвонившему ей незнакомцу и лишилась 50 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, под предлогом сохранения денег звонивший посоветовал женщине перевести средства на «безопасный счет».

«Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере 50 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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