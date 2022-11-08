Жительница Пензенского района поверила позвонившему ей незнакомцу и лишилась 50 тыс. рублей Криминал

Пенза, 8 ноября 2022. PenzaNews. Жительница Пензенского района 1987 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытались оплатить с ее счета покупку в интернете, лишилась 50 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, под предлогом сохранения денег звонивший посоветовал женщине перевести средства на «безопасный счет».

«Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере 50 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».