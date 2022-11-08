В Пензе полицейские задержали злоумышленника, укравшего сразу два велосипеда Криминал

Пенза, 8 ноября 2022. PenzaNews. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в Пензе мужчину 1972 года рождения, подозреваемого в совершении кражи сразу двух велосипедов.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, двухколесные транспортные средства были похищены от дома на улице Транспортной, где они были оставлены без присмотра.

«Украденное имущество принадлежало гражданину 1992 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания. Похищенное изъято», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — указано в тексте.