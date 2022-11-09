В Пензе раскрыта махинация сотрудников «Горводоканала» с асфальтобетоном Криминал

Пенза, 9 ноября 2022. PenzaNews. Лица из числа сотрудников ООО «Горводоканал» в Пензе, наделенные административно-хозяйственными и организационно-распорядительными функциями, похищали асфальтобетонную смесь, принадлежащую организации. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой УМВД России по Пензенской области.

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«В период 2021 года злоумышленники, реализуя свой преступный замысел, действуя совместно и согласованно друг с другом, используя свое служебное положение, посредством телефонного звонка работнику асфальтобетонного завода Пензы, не осведомленному об их преступных намерениях, подавали устные заявки на отгрузку в адрес их компании мелкозернистого асфальтобетона различного тоннажа. После этого они сообщали жителю города Пензы, имеющему в собственности автомобили марки «КамАЗ», о необходимости загрузки в его автомашину асфальтобетона с завода», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что данный гражданин загружал асфальтобетон, реализовывал его и возвращал деньги инициаторам преступной схемы.

«Затем злоумышленники с целью сокрытия своих преступных действий составляли наряды на работы, указывая в них ложные сведения об объеме мелкозернистого асфальтобетона, использованного для восстановления асфальтного покрытия дорожного полотна при производстве ремонтных работ сетей водоснабжения по заявке жителей города Пензы, тем самым завысив количество израсходованного материала», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что материальный ущерб, причиненный ООО «Горводоканал», составил 1 млн. 131 тыс. рублей; он возмещен в полном объеме.

«Данные граждане осуждены. Приговор вступил в законную силу», — отмечается в тексте.