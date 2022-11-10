15:01:18 Четверг, 10 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Кузнецкого района получил восемь лет колонии строгого режима за убийство односельчанки

10:22 | 10.11.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 10 ноября 2022. PenzaNews. 50-летний житель Кузнецкого района Пензенской области приговорен к восьми годам колонии строгого режима за убийство односельчанки.

Житель Кузнецкого района получил восемь лет колонии строгого режима за убийство односельчанки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что вечером 22 июля 2022 года сельчанин у себя дома распивал спиртные напитки с сожительницей и 46-летней односельчанкой. Между женщинами произошел словесный конфликт. Хозяин дома ударил гостью несколько раз ладонью в область шеи и на руках вынес на улицу. Затем злоумышленник вернулся домой за ножом и нанес им лежавшей на земле потерпевшей не менее 12 ударов в область грудной клетки. Женщина скончалась на месте происшествия. Ее тело он переместил в кусты на обочине дороги напротив своего дома, где оно было обнаружено прохожими утром следующего дня», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что подсудимый вину признал, показания давать отказался.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.

Новости партнеров
Читайте также
В Кузнецком районе опрокинулся автомобиль, пострадали три человека В Заречном столкнулись четыре автомобиля, один человек госпитализирован
Жительница Заречного поверила объявлению в Telegram и лишилась 140 тыс. рублей Житель Пензы проведет восемь лет в колонии строгого режима за убийство сожительницы
В Пензенской области за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом Вера Краснопольская назначена директором пензенского драмтеатра
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама