Житель Кузнецкого района получил восемь лет колонии строгого режима за убийство односельчанки Криминал

Пенза, 10 ноября 2022. PenzaNews. 50-летний житель Кузнецкого района Пензенской области приговорен к восьми годам колонии строгого режима за убийство односельчанки.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что вечером 22 июля 2022 года сельчанин у себя дома распивал спиртные напитки с сожительницей и 46-летней односельчанкой. Между женщинами произошел словесный конфликт. Хозяин дома ударил гостью несколько раз ладонью в область шеи и на руках вынес на улицу. Затем злоумышленник вернулся домой за ножом и нанес им лежавшей на земле потерпевшей не менее 12 ударов в область грудной клетки. Женщина скончалась на месте происшествия. Ее тело он переместил в кусты на обочине дороги напротив своего дома, где оно было обнаружено прохожими утром следующего дня», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что подсудимый вину признал, показания давать отказался.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил», — сказала собеседница агентства.