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До двух лет лишения свободы может получить житель Бессоновского района, угрожавший жене убийством

14:02 | 11.11.2022 | Криминал

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Пенза, 11 ноября 2022. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Бессоновского района Пензенской области 1956 года рождения, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Бессоновского района, угрожавший жене убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина в ходе возникшей ссоры своей женой 1956 года рождения стал угрожать ей убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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