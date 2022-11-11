Жительница Пензы оформила несколько кредитов и перевела мошенникам более 1,5 млн. рублей Криминал

Пенза, 11 ноября 2022. PenzaNews. 36-летняя жительница Пензы после телефонного общения с незнакомцами оформила несколько кредитов и перевела на неизвестные счета свыше 1,5 млн. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил якобы «сотрудник силовых структур» и сообщил, что некая девушка в Москве пытается получить кредит на ее имя; затем с ней связался другой мужчина и пояснил, что для предотвращения хищения денег ей необходимо самостоятельно оформить кредит через мобильный банк.

Как следует из пресс-релиза, женщина, поверив злоумышленникам, получила кредит и перевела около 600 тыс. рублей на счет, который продиктовал незнакомец; на следующий день ей вновь позвонил неизвестный и сообщил, что теперь необходимо «закрыть кредитование» аналогичным способом.

«В итоге потерпевшая оформила еще в двух банках кредиты и все деньги перечислила на банковские счета мошенников. В общей сложности потерпевшая перечислила злоумышленникам более 1,5 млн. рублей. После завершения всех транзакций женщина поняла, что ее обманули, и сразу же обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сказано в тексте.