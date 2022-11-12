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Житель Бессоновского района обвиняется в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице

13:18 | 12.11.2022 | Криминал

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Пенза, 12 ноября 2022. PenzaNews. 22-летний житель Бессоновского района Пензенской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

Житель Бессоновского района обвиняется в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, обвиняемый в одном из торговых центров Пензы познакомился с мужчиной, который предложил за вознаграждение в размере 10 тыс. рублей оформить его подставным руководителем юридического лица. Тот согласился и предоставил свой паспорт, не имея намерения фактически руководить организацией и осуществлять предпринимательскую деятельность. Впоследствии подписанные им документы были направлены в налоговый орган, которым в марте 2022 года зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью, в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об обвиняемом как о генеральном директоре и учредителе организации», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что вину в совершении инкриминируемого деяния молодой человек признал, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.

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