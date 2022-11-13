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Жительница Засечного после общения с «сотрудником банка» оформила кредит и перевела деньги на неизвестный счет

10:20 | 13.11.2022 | Криминал

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Пенза, 13 ноября 2022. PenzaNews. Жительница Засечного Пензенской области 1985 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя мошенники оформили кредит и его нужно погасить, лишилась более 200 тыс. рублей.

Жительница Засечного после общения с «сотрудником банка» оформила кредит и перевела деньги на неизвестный счет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мнимый специалист предложил гражданке самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет». После этого женщина подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере 207 тыс. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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