В Пензе иностранец приговорен к 3,5 годам лишения свободы за совершение развратных действий в отношении девочек-подростков Криминал

Пенза, 14 ноября 2022. PenzaNews. Суд в Пензе назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы гражданину иностранного государства, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ «Развратные действия».

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«Следствием и судом установлено, что с июля по октябрь 2021 года мужчина 1995 года рождения в социальной сети знакомился с несовершеннолетними девочками, не достигшими 16-летнего возраста, вел с ними переписку на сексуальные темы, отправлял им фото интимного характера», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что в ходе расследования уголовного дела потерпевшими признаны три несовершеннолетних девочки из Пензенской области.

«Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.

«Следственное управление призывает родителей быть в курсе, с кем дети общаются в сети интернет, проводить беседы о том, как обезопасить себя при общении в социальных сетях и не стать жертвой преступления, в том числе сексуального характера», — добавляется в сообщении.