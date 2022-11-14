В пензенский облсуд направлено уголовное дело о разбойном нападении и убийстве пожилой женщины Криминал

Пенза, 14 ноября 2022. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух ранее неоднократно судимых жителей Нижнеломовского района, которым в зависимости от роли и степени участия вменяется совершение разбоя и убийства с целью скрыть другое преступление.

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«Как установлено в ходе предварительного расследования, вечером 19 октября 2021 года в селе Верхний Ломов злоумышленники пришли в дом к односельчанке 1940 года рождения. В целях хищения ее имущества они избили женщину, причинив тяжкий вред здоровью, а затем 41-летний нападавший накинул на ее шею обнаруженную на месте преступления веревку и затянул ее. Добычей нападавших стали 350 рублей, которые потерпевшая отдала после причинения ей телесных повреждений, две алюминиевые фляги и несколько мелких вещей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

«Вину обвиняемые признали и пояснили, что знали о большой пенсии односельчанки и решили завладеть ее денежными средствами для приобретения спиртного. Умысел на убийство возник у одного из них после разбойного нападения в целях сокрытия преступления», — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что тело погибшей было обнаружено сотрудниками полиции спустя две недели, когда в правоохранительные органы обратились родственники, обеспокоенные тем, что женщина перестала выходить на связь.

«Уголовное направлено на рассмотрение в Пензенский областной суд», — сказала Светлана Артамонова.