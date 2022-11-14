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До двух лет лишения свободы может получить житель села Архангельского, угрожавший женщине убийством

17:29 | 14.11.2022 | Криминал

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Пенза, 14 ноября 2022. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Архангельского Городищенского района Пензенской области 1982 года рождения, который угрожал женщине убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель села Архангельского, угрожавший женщине убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в гостях у односельчанки 1982 года рождения. В ходе возникшей ссоры злоумышленник стал угрожать хозяйке жилища убийством ножом. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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