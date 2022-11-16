Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за продажу найденного телефона Криминал

Пенза, 16 ноября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 2002 года рождения, который нашел на улице сотовый телефон и продал его.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что данный мужчина похитил сотовый телефон, который был утерян около торгового центра на проспекте Победы и принадлежал гражданке 1988 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что, найдя смартфон, решил не передавать телефон в полицию, а продать его. Вырученные деньги злоумышленник потратил на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении молодого человека избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.