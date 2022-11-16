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Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за продажу найденного телефона

11:03 | 16.11.2022 | Криминал

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Пенза, 16 ноября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит жителю Пензы 2002 года рождения, который нашел на улице сотовый телефон и продал его.

Пензенцу грозит до двух лет лишения свободы за продажу найденного телефона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оперативники выяснили, что данный мужчина похитил сотовый телефон, который был утерян около торгового центра на проспекте Победы и принадлежал гражданке 1988 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что, найдя смартфон, решил не передавать телефон в полицию, а продать его. Вырученные деньги злоумышленник потратил на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении молодого человека избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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