Рязанские полицейские разоблачили мошенничество с инсценировкой разбойного нападения на жителя Пензенской области Криминал

Пенза, 16 ноября 2022. PenzaNews. Рязанские полицейские раскрыли мошенничество на 4 млн. рублей, которое злоумышленники пытались прикрыть инсценированным разбойным нападением на жителя Пензенской области.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте регионального УМВД, изначально в полицию обратился 45-летний пензенец, который рассказал, что знакомый предприниматель попросил его перевезти крупную сумму денег в Москву; мужчина согласился и отправился в столицу на автомобиле, однако на выезде с АЗС в Спасском районе его машину заблокировал черный внедорожник, из которого выскочили двое в масках, силой заставили водителя выйти, избили, бросили его на землю, а затем забрали пакет с деньгами, после чего скрылись.

«Осмотрев место преступления и одежду пострадавшего, оперативники засомневались в правдивости истории заявителя», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что рязанские полицейские связались с пензенскими коллегами и постарались разузнать об окружении мужчины, вскоре их заинтересовала информация о передвижениях его сына.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что [...] 22-летний житель Пензенской области, его отец и их 25-летний приятель причастны к преступлению, но не к разбойному нападению, а к мошенничеству. Злоумышленников задержали. Деньги пострадавшего предпринимателя нашли и изъяли», — говорится в сообщении.

«По предварительной информации, [...] мужчина [...] подговорил своего сына и приятеля инсценировать разбойное нападение. Забрав добычу, злоумышленники вернулись в Пензенскую область, спрятали деньги и ждали возвращения подельника, якобы переживая за его потерю, но оперативники разгадали их уловки. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — сказано в тексте.