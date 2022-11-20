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В Пачелме возбуждено уголовное дело в отношении тракториста, повторно попавшегося на пьяной езде

11:01 | 20.11.2022 | Криминал

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Пенза, 20 ноября 2022. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в рабочем поселке Пачелма Пензенской области в отношении тракториста, который повторно попался на пьяной езде.

В Пачелме возбуждено уголовное дело в отношении тракториста, повторно попавшегося на пьяной езде. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В дневное время 11 ноября 2022 года на переулке Ворошилова в рабочем поселке Пачелма сотрудники ГИБДД остановили трактор «МТЗ-82» под управлением местного жителя 1991 года рождения. Установлено, что он находился за рулем в состоянии опьянения, в то время как ранее был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 264.1 УК РФ.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — отмечается в тексте.

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