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До двух лет лишения свободы может получить житель Русского Камешкира, угрожавший женщине убийством

09:27 | 21.11.2022 | Криминал

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Пенза, 21 ноября 2022. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Русский Камешкир Пензенской области 1980 года рождения, который угрожал женщине убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Русского Камешкира, угрожавший женщине убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина ночью, находясь в гостях у знакомых в селе Новый Чирчим, в ходе возникшей ссоры угрожал убийством женщине 1980 года рождения. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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