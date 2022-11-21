До двух лет лишения свободы может получить житель Русского Камешкира, угрожавший женщине убийством Криминал

Пенза, 21 ноября 2022. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Русский Камешкир Пензенской области 1980 года рождения, который угрожал женщине убийством.

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«Полицейские выяснили, что данный мужчина ночью, находясь в гостях у знакомых в селе Новый Чирчим, в ходе возникшей ссоры угрожал убийством женщине 1980 года рождения. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».