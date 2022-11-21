Жительница Богословки поверила позвонившему ей незнакомцу и лишилась 60 тыс. рублей Криминал

Пенза, 21 ноября 2022. PenzaNews. Жительница села Богословка Пензенской области 1968 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что от ее имени поступила заявка на оформление кредита, лишилась 60 тыс. рублей.

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«Женщина ответила, что никаких заявок не оставляла. Чтобы предотвратить незаконные операции, мужчина попросил гражданку продиктовать реквизиты банковской карты и коды подтверждения, поступившие в SMS, что та и сделала. После предоставления информации женщина обнаружила, что с ее банковской карты произошло списание 60 тыс. рублей. После этого она осознала, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».