За оплату покупок чужой картой жительнице Мокшана грозит реальный срок Криминал

Пенза, 21 ноября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Мокшана Пензенской области, которая оплатила чужой картой покупки в продуктовом магазине на сумму около 2,5 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился мужчина, который потерял карту, и сообщил, что обнаружил операции о списании денег за покупки в магазине.

Из пресс-релиза следует, что полицейские, прибыв на место происшествия, изъяли запись с камер видеонаблюдения в торговой точке, где предполагаемая подозреваемая производила оплату картой.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местную жительницу 1955 года рождения, подозреваемую в совершении преступления. Женщина призналась в содеянном и рассказала, что после того, как воспользовалась картой, сразу ее выбросила», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».