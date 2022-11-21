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За оплату покупок чужой картой жительнице Мокшана грозит реальный срок

11:40 | 21.11.2022 | Криминал

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Пенза, 21 ноября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Мокшана Пензенской области, которая оплатила чужой картой покупки в продуктовом магазине на сумму около 2,5 тыс. рублей.

За оплату покупок чужой картой жительнице Мокшана грозит реальный срок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился мужчина, который потерял карту, и сообщил, что обнаружил операции о списании денег за покупки в магазине.

Из пресс-релиза следует, что полицейские, прибыв на место происшествия, изъяли запись с камер видеонаблюдения в торговой точке, где предполагаемая подозреваемая производила оплату картой.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местную жительницу 1955 года рождения, подозреваемую в совершении преступления. Женщина призналась в содеянном и рассказала, что после того, как воспользовалась картой, сразу ее выбросила», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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