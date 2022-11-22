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Сотрудники ФСБ задержали жителя Пензенской области, организовавшего нарколабораторию

14:54 | 22.11.2022 | Криминал

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Пенза, 22 ноября 2022. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность жителя региона 1977 года рождения, который организовал нарколабораторию.

Сотрудники ФСБ задержали жителя Пензенской области, организовавшего нарколабораторию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что с июня 2022 года подозреваемый в городе Пензе организовал работу лаборатории по производству наркотических средств растительного происхождения. После сбыта очередной партии наркотиков в крупном размере злоумышленник задержан сотрудниками УФСБ России по Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В нем отмечается, что в домовладении мужчины было изъято более 100 кустов наркосодержащих растений, необходимое для культивирования оборудование, а также наркотическое средство массой 43 грамма.

«По данному факту следственным отделом УФСБ России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, установление соучастников преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.

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