Жительница Беково поверила позвонившей ей незнакомке и лишилась более 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 22 ноября 2022. PenzaNews. Жительница рабочего поселка Беково Пензенской области 1950 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая сообщила, что по решению суда ей полагается крупная денежная компенсация, лишилась более 1 млн. рублей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для получения денег женщине требовалось оплатить комиссию и услуги по оформлению документов, услуги курьера и открытие банковского счета. В общей сложности пенсионерка перечислила деньги в размере более 1 млн. рублей на банковский счет, предоставленный злоумышленницей. После всех проделанных финансовых манипуляций связь с незнакомкой прервалась. Гражданка поняла, что стал жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».