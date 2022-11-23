14:38:03 Среда, 23 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Нижнеломовского района получил восемь лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомому

10:11 | 23.11.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 23 ноября 2022. PenzaNews. 48-летний житель Нижнеломовского района Пензенской области приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за причинение смерти знакомому.

Житель Нижнеломовского района получил восемь лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 6 августа 2022 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел к односельчанину, чтобы выяснить отношения: за несколько дней до этого потерпевший оскорбил его нецензурными выражениями, встретив на улице. Мужчина разбудил его, начал высказывать претензии по поводу оскорблений в его адрес, после чего нанес не менее 16 ударов руками и ногами по голове и телу потерпевшего. Мужчина 1975 года рождения скончался 11 августа от полученной травмы живота», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что обвиняемый в ходе следствия содержался под стражей.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Городищенском районе мужчина осужден за покушение на убийство В Пензе в ДТП пострадали два человека
Жительница Беково поверила позвонившей ей незнакомке и лишилась более 1 млн. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 52 случая заражения коронавирусом За оплату покупок чужой картой жительнице Мокшана грозит реальный срок
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама