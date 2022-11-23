Житель Нижнеломовского района получил восемь лет колонии строгого режима за причинение смерти знакомому Криминал

Пенза, 23 ноября 2022. PenzaNews. 48-летний житель Нижнеломовского района Пензенской области приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за причинение смерти знакомому.

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«По данным следствия, вечером 6 августа 2022 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел к односельчанину, чтобы выяснить отношения: за несколько дней до этого потерпевший оскорбил его нецензурными выражениями, встретив на улице. Мужчина разбудил его, начал высказывать претензии по поводу оскорблений в его адрес, после чего нанес не менее 16 ударов руками и ногами по голове и телу потерпевшего. Мужчина 1975 года рождения скончался 11 августа от полученной травмы живота», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что обвиняемый в ходе следствия содержался под стражей.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.