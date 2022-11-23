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В Городищенском районе мужчина осужден за покушение на убийство

11:17 | 23.11.2022 | Криминал

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Пенза, 23 ноября 2022. PenzaNews. 59-летний житель Городищенского района Пензенской области осужден за покушение на убийство мужчины 1981 года рождения.

В Городищенском районе мужчина осужден за покушение на убийство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 23 июня 2022 года в селе Архангельское Городищенского района злоумышленник распивал спиртное со своим родственником и потерпевшим — знакомым последнего. В процессе общения мужчина не расслышал, что ему сказал потерпевший, переспросил его. Тот вышел во двор, так и не ответив на вопросы, начал его оскорблять. Злоумышленник взял нож [...] и нанес не менее двух ударов в область грудной клетки слева. В это время на улицу вышел хозяин дома. Увидев происходящее, он вмешался в конфликт, начал отталкивать подсудимого, затем направился к соседям за помощью, которые сообщили о происшествии участковому уполномоченному полиции», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.

«Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за убийство, умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, грабеж, угрозу убийством. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде семи лет четырех месяцев двенадцати дней лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.

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