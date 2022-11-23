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До двух лет лишения свободы может получить житель села Комаровка, угрожавший супруге убийством

16:43 | 23.11.2022 | Криминал

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Пенза, 23 ноября 2022. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Комаровка Кузнецкого района Пензенской области 1962 года рождения, который угрожал супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель села Комаровка, угрожавший супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина вечером, находясь у себя дома, в ходе возникшей ссоры со своей супругой 1960 года рождения угрожал ей убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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