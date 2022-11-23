До двух лет лишения свободы может получить житель села Комаровка, угрожавший супруге убийством Криминал

Пенза, 23 ноября 2022. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю села Комаровка Кузнецкого района Пензенской области 1962 года рождения, который угрожал супруге убийством.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина вечером, находясь у себя дома, в ходе возникшей ссоры со своей супругой 1960 года рождения угрожал ей убийством. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».