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Работник пилорамы, убивший коллегу в ходе конфликта по поводу приготовления еды, получил 8 лет колонии строгого режима

11:26 | 24.11.2022 | Криминал

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Пенза, 24 ноября 2022. PenzaNews. Работник пилорамы в Пензенской области, который убил коллегу в ходе конфликта по поводу приготовления еды, приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

Работник пилорамы, убивший коллегу в ходе конфликта по поводу приготовления еды, получил 8 лет колонии строгого режима. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 3 августа 2022 года в рабочем поселке Башмаково мужчина распивал спиртное вместе с потерпевшим, с которым около месяца работал на пилораме. В ходе разговора между мужчинами произошел конфликт из-за спора по приготовлению пищи. Выясняя отношения, они начали друг друга оскорблять, злоумышленник схватил нож и нанес им удар в область грудной клетки потерпевшего. Мужчина 1981 года рождения скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе следствия и судебного разбирательства мужчина содержался под стражей, ранее он был судим за кражу.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.

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