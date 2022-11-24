Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику полиции» и лишилась более 400 тыс. рублей Криминал

Пенза, 24 ноября 2022. PenzaNews. Жительница Пензы 1966 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником полиции и сообщил, что мошенники пытаются снять с ее счета деньги, лишилась более 400 тыс. рублей.

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«Чтобы «спасти» накопления, мужчина попросил гражданку установить приложение удаленного доступа к смартфону и продиктовать коды подтверждения, поступившие в SMS, что та и сделала. После предоставления информации женщина обнаружила, что с ее банковской карты произошло списание 405 тыс. рублей. После этого она осознала, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».