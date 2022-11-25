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В Пензе вынесен приговор сотруднику транспортной полиции за фальсификацию доказательств

11:47 | 25.11.2022 | Криминал

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Пенза, 25 ноября 2022. PenzaNews. Сотрудник пензенского ЛО МВД России на транспорте признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности».

В Пензе вынесен приговор сотруднику транспортной полиции за фальсификацию доказательств. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что осужденный в июне 2021 года с целью получить поощрение по службе фальсифицировал доказательства по делу об административном правонарушении в отношении гражданина по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, на основании которых последний был признан виновным и привлечен к ответственности. Преступление выявлено следователями при расследовании другого уголовного дела, возбужденного по факту применения насилия сотрудниками полиции в отношении гражданина. При расследовании уголовного дела сотрудниками СК России с целью восстановления нарушенных прав в суд направлена информация, на основании которой решение о незаконном привлечение гражданина к ответственности отменено. По инициативе следствия полицейский от должности отстранен», — говорится в сообщении, размещенном на сайте центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

В нем добавляется, что следователями было проведено полное и всестороннее расследование преступления.

«Судом полицейскому назначено наказание в виде штрафа. С целью недопущения повторения подобных случаев руководству транспортной полиции направлено представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений и усилении контроля за подчиненными», — сказано в пресс-релизе.

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