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В Пензе 11 человек осуждены за инсценировку не менее 30 ДТП ради страховых выплат

11:50 | 26.11.2022 | Криминал

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Пенза, 26 ноября 2022. PenzaNews. Одиннадцать человек осуждены за инсценировку не менее 30 ДТП на территории Пензы ради незаконного получения страховых выплат по договорам ОСАГО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе 11 человек осуждены за инсценировку не менее 30 ДТП ради страховых выплат

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в феврале 2016 года житель Пензы 1992 года рождения создал организованную преступную группу, в которую вовлек десятерых своих знакомых, в том числе инспектора ДПС. Организатор преступной группы разработал преступную схему, согласно которой ее участники совершали инсценированные ДТП, после чего обращались с заявлениями о получении выплат в страховые компании, а в случае отказа либо при получении недостаточной, по их мнению, суммы выплаты, привлекали независимых экспертов, неосведомленных о преступном умысле, для производства в дальнейшем расчета калькуляции восстановительного ремонта транспортного средства и начисления соответствующих незаконных страховых выплат, на основании которых соучастники предъявляли претензии к страховым компаниям либо обращались в суд и получали страховые выплаты», — сказано в пресс-релизе.

В нем указано, что злоумышленники в период с апреля 2016 года по июль 2019-го умышленно инсценировали не менее 30 дорожно-транспортных происшествий в Пензе, поочередно выступая в качестве виновной и потерпевшей сторон.

«Впоследствии они обращались в страховые компании и в суд за получением страховых выплат. Таким образом, соучастники преступлений получили в общей сложности выплаты от страховых компаний на сумму более 2 млн. рублей, причинив им материальный ущерб», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что суд назначил организатору преступной группы наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, одному из участников — в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а остальные фигуранты получили от 2 лет 2 месяцев до 2 лет 10 месяцев лишения свободы.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в пресс-релизе.

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