В Пензе 11 человек осуждены за инсценировку не менее 30 ДТП ради страховых выплат Криминал

Пенза, 26 ноября 2022. PenzaNews. Одиннадцать человек осуждены за инсценировку не менее 30 ДТП на территории Пензы ради незаконного получения страховых выплат по договорам ОСАГО. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«Следствием и судом установлено, что в феврале 2016 года житель Пензы 1992 года рождения создал организованную преступную группу, в которую вовлек десятерых своих знакомых, в том числе инспектора ДПС. Организатор преступной группы разработал преступную схему, согласно которой ее участники совершали инсценированные ДТП, после чего обращались с заявлениями о получении выплат в страховые компании, а в случае отказа либо при получении недостаточной, по их мнению, суммы выплаты, привлекали независимых экспертов, неосведомленных о преступном умысле, для производства в дальнейшем расчета калькуляции восстановительного ремонта транспортного средства и начисления соответствующих незаконных страховых выплат, на основании которых соучастники предъявляли претензии к страховым компаниям либо обращались в суд и получали страховые выплаты», — сказано в пресс-релизе.

В нем указано, что злоумышленники в период с апреля 2016 года по июль 2019-го умышленно инсценировали не менее 30 дорожно-транспортных происшествий в Пензе, поочередно выступая в качестве виновной и потерпевшей сторон.

«Впоследствии они обращались в страховые компании и в суд за получением страховых выплат. Таким образом, соучастники преступлений получили в общей сложности выплаты от страховых компаний на сумму более 2 млн. рублей, причинив им материальный ущерб», — добавляется в тексте.

В сообщении уточняется, что суд назначил организатору преступной группы наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, одному из участников — в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, а остальные фигуранты получили от 2 лет 2 месяцев до 2 лет 10 месяцев лишения свободы.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в пресс-релизе.