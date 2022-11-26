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Житель Заречного угрожал жене гантелей, возбуждено уголовное дело

14:24 | 26.11.2022 | Криминал

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Пенза, 26 ноября 2022. PenzaNews. Житель города Заречного Пензенской области 1980 года рождения угрожал супруге гантелей, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Житель Заречного угрожал жене гантелей, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина ночью, находясь у себя дома, в ходе возникшей ссоры со своей женой 1972 года рождения угрожал ей убийством металлической гантелей. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что зареченцу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.

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