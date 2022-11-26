Житель Заречного угрожал жене гантелей, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 26 ноября 2022. PenzaNews. Житель города Заречного Пензенской области 1980 года рождения угрожал супруге гантелей, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина ночью, находясь у себя дома, в ходе возникшей ссоры со своей женой 1972 года рождения угрожал ей убийством металлической гантелей. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что зареченцу грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет.