В Сердобском районе двое мужчин украли двухъярусную кровать Криминал

Пенза, 28 ноября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит двоим ранее судимым мужчинам, которые украли двухъярусную кровать, принадлежащую жителю Сердобска Пензенской области.

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«В полицию Сердобского района обратился с заявлением житель районного центра 1971 года рождения. Мужчина рассказал, что с территории его домовладения украли двухъярусную металлическую кровать массой 100 кг. Подозрение стражей порядка пало на двоих ранее судимых граждан 1967 и 1979 годов рождения. Злоумышленники вину свою признали. Украденное имущество изъято», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».