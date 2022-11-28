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В Сердобском районе двое мужчин украли двухъярусную кровать

10:31 | 28.11.2022 | Криминал

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Пенза, 28 ноября 2022. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит двоим ранее судимым мужчинам, которые украли двухъярусную кровать, принадлежащую жителю Сердобска Пензенской области.

В Сердобском районе двое мужчин украли двухъярусную кровать. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В полицию Сердобского района обратился с заявлением житель районного центра 1971 года рождения. Мужчина рассказал, что с территории его домовладения украли двухъярусную металлическую кровать массой 100 кг. Подозрение стражей порядка пало на двоих ранее судимых граждан 1967 и 1979 годов рождения. Злоумышленники вину свою признали. Украденное имущество изъято», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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