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Житель Пензенского района лишился около 100 тыс. рублей при продаже электродвигателя

10:43 | 28.11.2022 | Криминал

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Пенза, 28 ноября 2022. PenzaNews. Житель Пензенского района 1989 года рождения лишился около 100 тыс. рублей, пытаясь продать электродвигатель по объявлению в интернете.

Житель Пензенского района лишился около 100 тыс. рублей при продаже электродвигателя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, мужчина в ходе переписки в WhatsApp с незнакомцем, который изъявил желание приобрести товар, договорился о сделке; после этого ему была прислана ссылка для оформления доставки.

В тексте добавляется, что, перейдя по ней, мужчина ввел реквизиты банковской карты и через некоторое время обнаружил списание денег со своего счета, при этом мнимый покупатель перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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