Житель Пензенского района лишился около 100 тыс. рублей при продаже электродвигателя Криминал

Пенза, 28 ноября 2022. PenzaNews. Житель Пензенского района 1989 года рождения лишился около 100 тыс. рублей, пытаясь продать электродвигатель по объявлению в интернете.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, мужчина в ходе переписки в WhatsApp с незнакомцем, который изъявил желание приобрести товар, договорился о сделке; после этого ему была прислана ссылка для оформления доставки.

В тексте добавляется, что, перейдя по ней, мужчина ввел реквизиты банковской карты и через некоторое время обнаружил списание денег со своего счета, при этом мнимый покупатель перестал выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.